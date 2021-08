Covid, ecco la quarta ondata: “Forma grave per i non immunizzati”

Il sottosegretario Sileri ha spiegato i rischi per chi non si vaccina

ROMA – La quarta ondata Covid in Italia è caratterizzata soprattutto dalla diffusione della variante Delta, più contagiosa rispetto alle altre varianti. A spiegarlo è Pierpaolo Sileri, sottosegretario di Stato alla Salute, ospite del programma “Radio anch’io”, su Rai Radio1.

I rischi

Questa quarta ondata “è iniziata, con la variante Delta in nord Europa, da noi con dei casi più limitati rispetto a Francia o Regno Unito, ma sarà prevalentemente in coloro che non saranno vaccinati”, ha detto Sileri, spiegando che saranno i non immunizzati ad andare in ospedale “con la forma grave”.