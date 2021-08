Faraone: “Emergenza sanitaria ai Rotoli, serve l’esercito”

“Il caldo torrido di questi mesi ha aggravato una situazione non più rinviabile, le casse senza sepoltura sono circa mille“

PALERMO – “Solo poche settimane fa ho personalmente visitato il cimitero dei Rotoli, a Palermo, e constatato con mano che quella non è solo una questione di civiltà e di dignità per i morti, oltre che per i familiari, ma una vera e propria emergenza sanitaria”. Ad affermarlo è il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone.

“Il caldo torrido di questi mesi ha aggravato una situazione non più rinviabile, le casse senza sepoltura sono circa mille, aumenta il numero invece di ridursi. L’emergenza è sanitaria – ha continuato Faraone -, non è più tempo di fittizie soluzioni o di interventi tampone, urge attivare una procedura emergenziale da prendere commissariando il sindaco di Palermo che ha dimostrato incapacità nella risoluzione del problema”.

“Per questo torno a chiedere, dopo averlo già fatto alcune settimane fa con un’interrogazione, al Ministro della Difesa Lorenzo Guerini l’intervento dell’esercito per consentire che le salme vengano trasportate nel cimitero da realizzare con procedura d’urgenza a Ciaculli, nell’area prevista già nel piano regolatore e lì dignitosamente seppellite”.