PALERMO – Schiarita nella vicenda del ‘Baretto’ di Mondello, storico chiosco della borgata marinara di Palermo al quale è stato intimato lo sfratto con obbligo di consegna dei locali alla società Italo Belga.

“Concreto dialogo” tra le parti

I titolari del chiosco in una nota affermano di avere avviato “un concreto dialogo” con la Italo Belga “al fine di raggiungere un accordo” in merito alla controversia giudiziaria conseguente al mancato pagamento dei canoni di locazione degli ultimi dieci anni. La Italo Belga, secondo quanto riferito, si sarebbe resa disponibile a “rinviare l’immissione in possesso dell’immobile”, già fissata per il 19 agosto.

Si va verso l’intesa

Toni concilianti da Vincenzo Schillaci, proprietario del ‘Baretto’: “Ringrazio la società per la disponibilità mostrata consentendo la possibile prosecuzione dell’attività fino alla conclusione della stagione estiva”.

