Il cantante degli Iron Maiden positivo: “Mi ha salvato il vaccino”

Il cantante Bruce Dickinson della storica heavy metal band britannica ha contratto il coronavirus nonostante avesse già ricevuto entrambe le due dosi del vaccino. Dopo aver posticipato alcune date del suo tour, è arrivata l’ufficialità della positività al Covid.

L’artista, che il prossimo 3 settembre con gli Iron Maiden pubblicherà il nuovo album della band, “Senjutsu”, anticipato dal singolo “The writing on the wall”, ha poi affermato che secondo lui i fan che assisteranno ai concerti della formazione inglese non dovrebbero essere tenuti a vaccinarsi perché “è una scelta personale”, ma spera che si sottopongano al vaccino. Anche se aggiunge: “Io sono salvo grazie al vaccino”.