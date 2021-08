L’allarme di Federfarma: “Aumento dei tamponi fai da te senza tracciamento”

PALERMO – Nelle farmacie è possibile acquistare un tampone “fai da te”, ma è difficile, se non impossibile, sapere il risultato di questo tampone.

Le vendite, come denuncia Federfarma, sono in aumento e lo denuncia il segretario nazionale Roberto Tobia. Sono in costante aumento i tamponi antigenici acquistati dai cittadini nelle farmacie per uso personale ma dei quali non c’è tracciabilità, mentre cresce anche il numero dei positivi nei controlli effettuati direttamente nelle farmacie siciliane dal personale specializzato ma in questo caso chiunque viene poi’ “schedato” con le informazioni inserite in piattaforma.

“Il fai da te presenta un rischio alto, in pochi si autodenunciano in caso di positività. Non incentiviamo la vendita dei tamponi rapidi antigenici personali (test rapidi in autodiagnosi) per due aspetti fondamentali. Il primo perché l’uso deve essere fatto da persone specializzate, nelle farmacie per esempio il personale ha seguito degli appositi corsi di formazione; secondo perché non c’è certezza di tracciabilità, se un cittadino col ‘fai da te’ risulta positivo si auto-denuncia solo se ha una coscienza civica, purtroppo non sono tanti quelli che hanno questo senso civico”.

“C’è un rischio enorme ma certamente non possiamo bloccare le vendite perché esiste un apposito regolamento europeo che va rispettato. Noi consigliamo comunque di affidarsi nelle mani di professionisti. Solo ieri il personale della mia farmacia ha riscontrato il 10 per cento dei soggetti positivi, un dato elevato. Sono tanti i pazienti che ogni giorno segnaliamo nelle piattaforme”.