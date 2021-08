Palermitana affamata e in cerca di un tetto, soccorsa dai carabinieri

FIRENZE – In pieno Ferragosto i carabinieri hanno soccorso una donna italiana di 55 anni, di Palermo, in precarie condizioni fisiche e alla ricerca di un posto dove dormire.

La donna è stata trasportata all’ospedale di Santa Maria Nuova, dove è stata curata e nutrita. La donna ai carabinieri aveva detto di aver perso la casa e di trovarsi in precarie condizioni fisiche dopo aver subito un’operazione chirurgica.

Il soccorso c’era stato in piena notte sulla base di una segnalazione per una donna in stato confusionale, in piazza Indipendenza. La pattuglia aveva quindi trovato sul posto una senzatetto: debole ed affamata, portava applicato all’addome anche un presidio ospedaliero per un drenaggio post intervento chirurgico, operazione sostenuta di recente.

I carabinieri le avevano offerto un arancino e dell’acqua presi in un bar ancora aperto nelle vicinanze perché intanto riprendesse un po’ di forze, quindi personale del 118 le prestò soccorso sanitario e poi la fece salire su un’ambulanza per andare in ospedale per accertamenti. Adesso la senzatetto risulta dimessa dall’ospedale di Santa Maria Nuova.