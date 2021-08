Prima è morto il figlio, poi la madre di stenti

PALERMO – È una tragedia della disperazione e della solitudine quella accaduta in via Cappuccini nella zona di Corso Calatafimi a Palermo.

Sono stati trovati morti in casa e in avanzato stato di decomposizione Grazia e Salvatore Pastorello, madre e figlio, di 89 anni e 73 anni. A scoprire i corpi sono stati i vigili del fuoco avvertiti dai vicini che sentivano cattivo odore provenire dall’appartamento.

I vigili del fuoco hanno trovato la donna distesa sul letto, mentre il figlio era seduto sulla sedia nella sala da pranzo.

Il figlio era stato visto l’ultima volta una settimana fa quando si era fatto male cadendo dalle scale. La procura della Repubblica di Palermo ha aperto un’inchiesta, ma non ha disposto l’autopsia. Nulla c’è da accertare. I corpi non presentano segni di violenza. L’appartamento si trova al settimo piano. La porta era chiusa dall’interno con il chiavistello. Non mancano oggetti e tutto è in ordine.

Il corpo dell’uomo era ormai scheletrico e la sua morte viene collocata temporalmente prima di quella della madre. L’uomo potrebbe essere morto per un malore forse provocato dalla caduta per le scale. Ed era l’unica persona che si prendeva cura della madre, costretta a letto per problemi di deambulazione. Dunque la donna potrebbe essere morta di stenti.