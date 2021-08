Roghi nel palermitano, minacciate le abitazioni

ALTAVILLA MILICIA (PA) – Vigili del fuoco, forestali e protezione civile anche oggi sono impegnati in diversi fronti per decine di incendi a Palermo. Le fiamme sono divampate lungo la statale 113 in zona di Altavilla Milicia tanto che il traffico è bloccato.

Roghi anche in collina tra le villette sempre nel comune di Altavilla. Roghi anche lungo l’autostrada Palermo-Catania tra Trabia e Altavilla Milicia. Incendi anche nei pressi delle abitazioni a San Nicola l’Arena frazione del comune di Trabia.

Nel trapanese ci sono incendi nella zona di Segesta. Sono state evacuate preventivamente le terme di Gorga. Anche in questo caso stanno intervenendo i pompieri, i forestali, la protezione civile e il 118.