Salvini a Letojanni Foto

Ha scelto la spiaggia di Letojanni Matteo Salvini, oggi in Sicilia per una visita istituzionale comando dei Vigili del Fuoco di Messina. L’ex ministro degli Interni è arrivato in spiaggia a bordo del mezzo di salvataggio dei bagnini. Prima è stato prelevato da un motoscafo privato e scortato da una motovedetta della Guardia Costiera ha fatto un tour fino all’Isola Bella di Taormina. Tra i bagnanti alcuni piacevolmente stupidi per l’inaspettato compagno d’ombrellone. Altri invece dopo aver scoperto della presenza vip sono tornati a prendere il sole e a leggere il loro libro. Piccoli disagi per chi doveva parcheggiare: un tratto di lungomare c’era divieto di parking.