Si è spento Davide Fragola, papà di Lorenzo: il cordoglio sui social

Per tanti anni alla Squadra mobile, ha lottato a lungo con un brutto male.

CATANIA – Si è spento troppo presto per una lunga malattia. Se n’è andato lasciando la famiglia e i tantissimi amici che oggi ne piangono la scomparsa. Davide Fragola, padre di Lorenzo, cantante molto apprezzato ed ex vincitore di X Factor, è scomparso ieri.

Il cordoglio

Tantissimi i messaggi di cordoglio. Molti provenienti dalla polizia: Fragola è stato infatti parecchi anni alla Squadra Mobile. Una brutta malattia lo aveva poi portato lontano dal lavoro. “Brava persona”, “Sono contento di averti conosciuto”. Fragola era collega di Davide Villa, fratello del nostro collega Fabrizio e venuto a mancare qualche mese fa.

“Che pattuglia!”

Lo ricordano i colleghi in un post. “Ciao Davide. Adesso siete nuovamente insieme, tu, Salvo e Davide in cielo. Riposa in pace guerriero, hai lottato tanto”.