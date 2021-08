Sicilia, 1229 positivi: raggiunta la soglia della zona gialla DATI

PALERMO – La Sicilia si conferma ancora prima per numero di contagi giornalieri e raggiunge la zona gialla per via dei posti letto occupati in terapia intensiva (10,2%) e ricoveri ordinati (16,8%). Nelle ultime 24 ore, secondo i dati diffusi al ministero della Salute, i nuovi positivi si attestano su quota 1229, su un totale di 26.865 tamponi processati, con l’indice di positività che scende al 4,6%, mentre ieri era all 11%, ma il numero di tamponi processati era minore. Non si registrano, fortunatamente, nuovi decessi che resta a quota 6148 e i nuovi guariti sono 13.

In aumento, con 9 nuovi ingressi, i ricoveri in terapia intensiva, che raggiunge quota 30. In crescita i ricoveri nei reparti ordinari, 607 (+24). Le persone in isolamento domiciliare sono complessivamente 19.265 (+1.186).

In Sicilia si registra anche il maggior numero di ricoverati, 684 pazienti, 30 in più rispetto al giorno precedente, e il più numero di presenze nelle terapie intensive: sono 77, sei in più rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo ha fatto registrare 324 nuovi positivi, Catania 129, Messina 225, Siracusa 65, Ragusa 72, Trapani 89, Caltanissetta 82, Agrigento 150, Enna 93.

Dietro la Sicilia, per numero di contagi giornalieri, si piazza il Lazio che raggiugne quota 551 nuovi casi.