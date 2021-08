PALERMO – La Sicilia sfonda la soglia dei ricoveri in regime ordinario prevista dai nuovi criteri e così la zona gialla diventa sempre più concreta. L’Isola ha superato per la prima volta la soglia del 15%, prevista dai nuovi parametri, per i ricoveri in area medica non critica.

Superato il limite del 15%

La regione si attesta, infatti, secondo i dati rilevati da Agenas al 16 agosto, al 16% del tasso di occupazione dei reparti con un aumento dell’1%. In rialzo anche il valore della Calabria al 14% (+1%), della Sardegna a 9% (+1%) e della Basilicata al 10% (+1%). Sotto il profilo dei nuovi contagi la rilevazione di ieri ha confermato la maglia nera per la Sicilia, prima per incremento dei casi rispetto a tutte le altre regioni italiane con 881 nuovi positivi.

Il ‘caso Sicilia’

Un vero e proprio caso quello dell’Isola, che in poche settimane ha visto un aumento vertiginoso dei casi di coronavirus. Una situazione che ha fatto sbottare il governatore Nello Musumeci: “C’è chi rispetta le regole e chi, invece, va ai matrimoni con 300 invitati in cui nessuno indossa la mascherina”, ha sbottato questa mattina il governatore dalle colonne del ‘Corriere della Sera’.

