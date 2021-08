Bivacchi in spiaggia e rifiuti: a Fondachello scatta il blitz

MASCALI – Il Covid non ferma i bivacchi. Né l’inciviltà di chi crede di essere il padrone del mondo, al di sopra di leggi e regole.

Spiagge prese d’assalto

Contrastare il fenomeno imperante dei bivacchi sull’arenile con parcheggio dissennato di auto e camper in aree demaniali nella zona nord di Fondachello e nel contempo ripristinare il decoro urbano. In questa cornice si inserisce l’attività preventiva coordinata dal sindaco di Mascali Luigi Messina d’intesa con la Polizia locale e la Guardia Costiera di Riposto, per fronteggiare un fenomeno che, nel periodo ferragostano si acuisce sul lungomare mascalese con refluenze negative anche sul piano dell’ordine pubblico.

Campeggio Fondachello

Ieri pomeriggio Polizia locale e Guardia costiera hanno eseguito una operazione di controllo che si è concentrata, come detto, nella zona a nord di Fondachello, a ridosso del boschetto, dove sono stati individuati e sanzionati numerosi automobilisti che avevano illegittimamente occupato l’area realizzando dei mini accampamenti.

Leggi notizie correlate • Fondachello di Mascali - Cassonetti stracolmi di rifiuti

Cumuli di rifiuti

Controlli e sanzioni anche nei confronti chi ha abbandonato cumuli di rifiuti. “Continua incessante l’attività preventiva sul nostro territorio con particolare attenzione sul litorale Sant’Anna e Fondachello – afferma il sindaco di Mascali Luigi Messina – nei prossimi giorni, laddove è stato verificato l’indiscriminato accesso di auto, saranno collocati dei dissuasori permanenti, con l’obiettivo precipuo di preservare le aree demaniali a ridosso dell’arenile mascalese”.