Covid, in Sicilia altri 997 casi e spuntano 24 morti “recuperati”

PALERMO – Sicilia ancora prima per incremento dei contagi Covid e sul bollettino redatto dal ministero della Salute in base alle comunicazioni della Regione spuntano altri 24 decessi (su 25 in totale) classificati come “recuperi” dei giorni precedenti. Al momento i morti dall’inizio dell’epidemia sono 6.173. L’Isola conta oggi 997 nuovi infetti, spuntati su una platea di 15.038 tamponi. Numeri che portano a calcolare una incidenza al 6,62%. Al secondo posto in Italia c’è il Lazio con 703 contagi.

Il boom di Ragusa

Questi i dati delle nove province siciliane: in cima alla classifica regionale la provincia di Ragusa con 174 nuovi casi, seguono Catania (161), Palermo (148), Caltanissetta (139), Siracusa (114), Trapani e Agrigento (85), Enna (73), Messina (18). Il report del ministero della Salute e della protezione civile nazionale segnala inoltre 1.204 guarigioni, mentre il numero degli attuali contagiati scende a 19.717 (232 in meno rispetto all’ultima rilevazione).

Salgono ancora i ricoveri

Continua a salire, tuttavia, il dato relativo ai ricoveri, al quale tutti guardano per capire le sorti della Sicilia che presto potrebbe diventare zona gialla: i pazienti in regime ordinario sono 621 (14 in più di ieri), mentre nelle terapie intensive e sub-intensive ci sono 80 ricoverati (ieri erano 77).

Cosa cambierà con la zona gialla

