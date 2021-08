“I vaccini fermano il diffondersi della variante Delta”

La copertura della popolazione con il vaccino anti covid 19 è decisiva per impedire che la variante Delta, dominante in Italia come nella maggior parte del mondo, possa accumulare mutazioni che la rendano più pericolosa. Ad indicarlo sono i dati relativi a 16 Paesi, compresa l’Italia, e raccolti da ing-Yu Yeh e Gregory Contreras, dell’Università del Maryland.

“Presentiamo la prima prova che il tasso di copertura della vaccinazione è inversamente correlato alla frequenza di mutazione della variante Delta del virus SarsCoV2 in 16 Paesi”, scrivono i ricercatori, e i dati “indicano con forza che la vaccinazione piena anti Covid-19 è cruciale per sopprimere le mutazioni emergenti”.

“Alla luce di questi dati – osservano – la vaccinazione globale, ossia della popolazione mondiale, è decisiva per prevenire la trasmissione del virus, ed è necessario continuare ad adottare le strategie di mitigazione e la sorveglianza genomica“.

Per il virologo Francesco Broccolo, dell’Università di Milano Bicocca, i risultati della ricerca sono importanti, innanzitutto perché “nei Paesi in cui si vaccina di più si riducono le possibilità che il virus arrivi a mutazioni più pericolose. È vero inoltre che la strategia di vaccinazione da sola non basta: è necessario anche continuare a utilizzare le misure di prevenzione, come indossare la mascherina e adottare il distanziamento. Sono tutte forme forti di riduzione del virus”.

“Proprio perché i nuovi casi aumentano è emergenziale ridiscutere le misure di mitigazione che servono a bloccare la circolazione del virus”, ha osservato ancora Broccolo. Sono misure da considerare “una strategia complementare alla vaccinazione, anche durante i mesi estivi”. Altrettanto importanti, per Broccolo, sono il sequenziamento e la genotipizzazione, grazie alle quali “diventa possibile trovare nuove mutazioni che permettano di capire se stanno arrivando nuove varianti che devono essere immediatamente bloccate: se non sequenziamo non riusciamo a capire il diffondersi di una nuova variante, come la Lamba, che potrebbe essere nascosta nei tamponi positivi”. Per questo, ha aggiunto, “il distanziamento sociale è da attuare con una nuova urgenza nel tentativo di prevenire la trasmissione del virus”. Inoltre “la sorveglianza genomica dovrebbe essere intrapresa con urgenza per monitorare le nuove mutazioni”.