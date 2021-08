Un incedente stradale sta provocando forti rallentamenti sulla carreggiata in direzione sud della tangenziale ovest di Catania, dove il traffico è in tilt e si sono formate code per 12 km a causa di un tamponamento che ha coinvolto cinque autovetture.

È sul posto il personale di Anas per la gestione della viabilità, che attualmente defluisce sulla sola corsia di emergenza, e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.