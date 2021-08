Di chi è la colpa se la Sicilia sarà in zona gialla? Anche e soprattutto dei siciliani. Di quelli che non si vaccinano, come di quelli che non rispettano le regole. Dopo tanta pandemia si commettono gli errori di sempre: una perseveranza nello sbaglio che rischia di costarci carissima.

C’è il flusso dei turisti, è vero, che contribuisce all’innalzamento dell’indice di positività e che riguarda le località meta di viaggi. Ma le persone che finiscono in terapia intensiva – a cui facciamo i nostri migliori auguri – sono, per la maggior parte, siciliani che hanno scelto di non proteggersi con il vaccino. Si ammalano della forma grave del Covid e ne patiscono le conseguenze più brutte.

Così i ricoveri aumentano e ci spingono in un’area cromatica di restrizioni. I posti letto Covid vengono ‘riaperti’, togliendo spazio all’altra sanità: quella dei sofferenti di patologie che non siano il coronavirus e che, fatalmente, avranno meno assistenza a disposizione.

E poi ci sono i siciliani, vaccinati o non, che lasciano a casa ogni forma di prudenza. Che hanno abbandonato le cautele. Che non usano le mascherine. Che stanno vivendo questa estate con una leggerezza di assembramenti che non ha motivo d’essere. E tutti ne paghiamo le spese.

Come ha ricordato il professore Antonello Maruotti: “Con questo trend di contagi e ricoveri, in Sicilia la zona arancione è dietro l’angolo. Gli indicatori di pressione ospedaliera sono oltre le soglie previste dal passaggio in zona gialla. I ricoveri in terapia intensiva sono passati da 18 a circa 80 nel giro dell’ultimo mese e mezzo, e più che raddoppiati (dai 33 del 1° agosto) nelle ultime due settimane. Inoltre, il peso delle terapie intensive sul totale dei ricoveri continua anch’esso a crescere, cioè la gravità dei ricoveri è maggiore rispetto alle scorse settimane”. Uno scenario che non permette di presagire nulla di buono.

Perché il vero dramma è ben oltre i colori. Il Covid circola, uccide, provoca sofferenza, distrugge la salute come l’economia. Che beffa sapere che siamo proprio noi i responsabili del nostro stesso male.

(foto d’archivio)