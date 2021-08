Petrosino – I carabinieri hanno arrestato un 20enne di Mazara, ma residente a Marsala, per violenza privata. L’uomo con reiterate minacce di morte avrebbe costretto la sua vittima, titolare di un esercizio commerciale, a non denunciarlo per fatti criminosi pregressi.

L’arrestato, percettore di reddito di cittadinanza, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato messo agli arresti domiciliari.