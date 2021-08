Notte di incendi in provincia, solo ieri 174 interventi

Nella notte i vigili del fuoco, forestali e protezione civile sono stati impegnati a domare gli incendi, che hanno distrutto parte della macchia mediterranea, divampati in quel di Partinico e Alia. Le squadre di soccorso hanno cercato di preservare le abitazioni nella zona dei roghi.

Solo ieri complessivamente sono stati 174 gli interventi effettuati in Sicilia dai vigili del fuoco, forestali e protezione civile per spegnere gli incendi. Trenta quelli in provincia di Palermo. I comuni maggiormente interessati nel palermitano sono Altavilla Milicia, Trabia, Misilmeri, Bagheria, Partinico, Balestrate, Carini, Altofonte e Palermo. È intervenuto anche un elicottero che sta effettuando diversi lanci di acqua nel comune di Altavilla Milicia.