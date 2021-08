AGRIGENTO – E’ in coma farmacologico il bambino di 10 anni di nazionalità tedesca che è stato investito da una Mercedes lungo la via Passeggiata archeologica, nei pressi di Casa Sanfilippo che è la sede del Parco archeologico e paesaggistico di Agrigento. Il piccolo è stato trasferito, con l’elisoccorso del 118, al Trauma Center di Villa Sofia a Palermo, dove i medici lo hanno, appunto, sedato.

Sequestrata l’auto

Il quadro clinico viene ritenuto delicato. I poliziotti delle volanti della Questura hanno, in via preventiva, sequestrato l’autovettura che ha investito il piccolo turista. La Mercedes era guidata una giovane agrigentina che si è subito fermata per prestare i soccorsi.