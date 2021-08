Udc: “Città allo sbando, il centrodestra pronto a vincere”

PALERMO – “L’Udc è pronto a liberare Palermo dal centrosinistra e da un’amministrazione che in dieci anni ha martoriato la città: insieme al centrodestra vogliamo riportare programmazione, progettazione e buon governo. Dopo un decennio di uomini soli al comando, adesso tocca a noi”. Lo dice il coordinatore Udc a Palermo Andrea Aiello. “L’emergenza cimiteriale irrisolta, la Ztl non sospesa nonostante la volontà del consiglio comunale, gli imprenditori del centro storico massacrati – continua Aiello – sono la dimostrazione dell’emergenza in cui ci troviamo, per non parlare dello sport abbandonato, dei rifiuti e della mobilità”.