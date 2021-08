Il 19 agosto 1949 la strage di Passo di Rigano: morirono sette carabinieri

PALERMO – Settantadue anni fa la strage di Passo di Rigano, a Palermo, in cui sette carabinieri persero la vita per mano della banda del bandito Salvatore Giuliano. Era il 19 agosto 1949 quando la banda Giuliano assaltò con bombe a mano e raffiche di mitra la caserma di Bellolampo. I Carabinieri in servizio respinsero l’assalto e lanciarono l’allarme. Partirono da Palermo i rinforzi che giunti a Bellolampo effettuarono il rastrellamento dell’area in condizioni difficili.

Ma intorno alle 21.30, a Passo di Rigano, l’ultimo autocarro della colonna fu investito in pieno dalla deflagrazione di una mina tirata da un filo. La deflagrazione investi il mezzo, con a bordo 18 Carabinieri. Morirono 7 carabinieri.

“Un eccidio organizzato dalla banda di Salvatore Giuliano – afferma il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando – che, con la violenza e l’alleanza con poteri criminali, voleva imporsi sul territorio, grazie a vergognose coperture istituzionali. Una strage che non dev’essere dimenticata affinché si comprenda che se l’Italia è una democrazia, e se la Sicilia non è finita nelle mani di un separatismo violento e criminale, lo si deve anche al sacrificio di tanti, come quei sette carabinieri che furono vittime dell’attentato”.