Caos Afghanistan: Biden si difende, ma il Congresso vuole indagare

A pochi giorni dalla riconquista talebana dell’Afghanistan, il Congresso americano vuole indagare sulla fallimentare ritirata delle truppe Usa. Il presidente Biden si difende: non c’era modo di farlo “senza che ne seguisse il caos”.

L’Fmi sospende intanto i fondi per il Paese asiatico in mano ai talebani, che ieri hanno già represso nel sangue le prime proteste interne. Oggi è in programma il vertice G7 dei ministri degli Esteri dove sarà presente anche Di Maio collegato dalla Farnesina.

Continua intanto il ponte aereo Kabul-Roma: altre 103 persone arriveranno oggi a Fiumicino. Rientrato anche il primo volo della Spagna. Ma la Bbc informa che checkpoint dei talebani impediscono agli afgani di raggiungere l’aeroporto di Kabul. Circa 4.500 soldati Usa controllano lo scalo aereo, ma tutte le strade che portano ai terminal sono sotto il controllo dei talebani.