Coronavirus, 4 vigili urbani in isolamento a San Vito Lo Capo

SAN VITO LO CAPO – Alla polizia municipale di San Vito Lo Capo è in servizio soltanto il comandante. Quattro agenti sono in isolamento fiduciario volontario, dopo essere stati a contatto con un collega risultato positivo al Covid.

Il caso

I cinque provengono tutti da Palermo: sono distaccati nel trapanese durante la stagione estiva. Altri due agenti, in servizio stabilmente alla polizia municipale di San Vito, che hanno avuto contatti indiretti con i soggetti in isolamento, per precauzione, sono stati messi a riposo per qualche giorno. Per far fronte all’emergenza, oggi, è giunta da Palermo una pattuglia di vigili.