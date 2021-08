Covid: tasso positività ancora in crescita, appello del Papa a vaccinarsi

Sale il tasso di positività al Covid in Italia: ieri al 3,1%. Cala però, per la prima volta da metà luglio, il numero degli

attualmente positivi. Rischio zona gialla da lunedì per la Sicilia. Negli Usa oltre mille i morti in un giorno, mai così

tanti da aprile. Un appello a vaccinarsi lasciando da parte ogni contrarietà ed esitazione è arrivato ieri da papa Francesco: farlo “è un atto di amore”, dice il pontefice.