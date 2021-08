Fontanarossa, accesso solo con mascherine

CATANIA – Nuove regole per l’accesso all’aeroporto Vincenzo Bellini. Per effetto dell’ordinanza ENAC n.16 del 2021, inerente alla “regolazione accesso passeggeri in aerostazione”, l’ingresso dei passeggeri è subordinato all’obbligo di indossare una mascherina almeno di tipo chirurgico e alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37.5.

L’ Ingresso in aerostazione è consentito in orario non superiore a due ore prima del proprio volo per i passeggeri con destinazione nazionale o Paesi aderenti al trattato di Schengen. L’ingresso in aerostazione sarà infine consentito in orario non superiore a tre ore prima del proprio volo per i passeggeri con destinazione Paesi non aderenti al trattato Schengen.