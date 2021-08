Paura del Covid, è emergenza sangue: poche sacche negli ospedali

PALERMO – Con l’emergenza Covid gli ospedali siciliani soffrono ancora di più la carenza di sacche di sangue. A denunciarlo è il capogruppo del Pd all’Ars Giuseppe Lupo che propone una soluzione all’emergenza.

“La Regione siciliana si attivi per fronteggiare il drastico calo delle donazioni di sangue a partire dall’esenzione ticket sulla totalità delle prestazioni diagnostiche ai donatori abituali di sangue e non solo per le prestazioni connesse all’attività di donazione- spiega l’onorevole Lupo – La paura del contagio ha bloccato molti donatori abituali con la conseguente diminuzione delle sacche per le aziende ospedaliere che ogni giorno necessitano di sangue per la cura di pazienti ricoverati, i talassemici e per le urgenze da pronto soccorso. Con l’estensione dell’esenzione ticket a tutte le prestazioni sarebbe possibile incentivare le donazioni – continua – con un notevole risparmio economico per la Regione che attualmente destina risorse all’acquisto da altre Regioni di sacche di sangue ed emocomponenti. Musumeci e Razza intervengano urgentemente – conclude Lupo – per rispondere all’emergenza sangue aggravata dalla pandemia”.