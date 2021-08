Vaccini: “Necessaria la terza dose”. Tutto quello che bisogna sapere

“Il Green pass è utile e importante e il vaccino è l’unica terapia che conosciamo, certamente ci sarà la terza dose”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra a Milano, Luca Bernardo, parlando dell’importanza dei vaccini nel corso della trasmissione Omnibus su La7.

“Io, avendo fatto la prima a dicembre ad esempio, a fine ottobre è certo che farò la terza dose”. Sulla possibilità di una terza dose, al momento, non c’è ancora alcuna ufficialità. Ma ben presto potrebbe arrivare l’ok.

“Entro ottobre o novembre dovremo fare il terzo vaccino. Sui vaccini la comunicazione è fondamentale – ha aggiunto Bernardo – guardate cosa è successo con i giovani quando gli abbiamo spiegato che il vaccino è rispetto per sé e per altri. Ieri in Lombardia c’erano 39 persone in terapia intensiva, la quasi totalità non sono state vaccinate nemmeno con una dose. Io sono uomo che arriva dal mondo medico e non posso essere che a favore completamente”.