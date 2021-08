Catania, l’attaccante Leon Sipos firma con gli etnei

"Per me è davvero stupendo essere qui, conosco la storia e la tradizione ad alti livelli del Catania"

CATANIA – Il Calcio Catania comunica di aver acquisito dalla società FK Spartaks Jurmala, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Leon Sipos, nato a Varazdin, in Croazia, il 28 febbraio 2000.

Cresciuto calcisticamente nella Dinamo Zagabria, l’attaccante ha vissuto nel 2017/18 la prima stagione in ambito professionistico, contribuendo con 21 presenze e 3 gol alla promozione del Gorica nella massima serie croata. In seguito, nuovamente con la Dinamo Zagabria, ha sommato ulteriori esperienze con la seconda squadra nel torneo cadetto, con l’under 19 nella prestigiosa Uefa Youth League (nella principale competizione giovanile europea, ha disputato 15 gare e realizzato 6 reti) e con la prima squadra, debuttando nel corso dell’annata conclusa con la conquista del titolo nazionale. Ingaggiato dallo Spartaks Jurmala, Sipos si è ben distinto nel campionato lettone e nella stagione 2020/21 ha indossato la maglia dell’Istra, nuovamente nel principale torneo croato.

Il giovane centravanti osserva: “Per me è davvero stupendo essere qui, conosco la storia e la tradizione ad alti livelli del Catania, ho visto tante immagini degli anni della Serie A e mi hanno impressionato quelle del 3-1 inflitto all’Inter nel 2010. Mi piace moltissimo il modo in cui i catanesi vivono il loro rapporto con la squadra e con il calcio, c’è grande passione e questo è davvero stimolante, per un calciatore della mia età. Il calcio italiano è speciale sul piano tattico e dell’intensità, spero di riuscire a garantire un apporto in linea con la fiducia della società”.

Sipos, nazionale croato under 19 nel biennio 2018/19, ha già svolto il primo allenamento con i nuovi compagni.