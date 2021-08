Cestistica Torrenovese, si punta ancora su Saccone

Cestistica Torrenovese è felice di comunicare il rinnovo dell’accordo con il giovane atleta Vincenzo Saccone, play/guardia classe 2004 già lo scorso anno tra le file delle Aquile di Torrenova. Nel corso della stagione appena trascorsa, Saccone ha dimostrato attaccamento alla maglia, serietà e disponibilità massima; elementi che hanno convinto la società di Via Pertini a puntare ancora su di lui.

180 cm per 75 kg, Saccone è cresciuto nel vivaio della Costa d’Orlando disputando tutta la trafila Under. Lo scorso anno la Cestistica Torrenovese lo firma, convinta del suo potenziale e della sua serietà, e lui ripaga la società con un’intera stagione piena di impegno ed intensità esordendo il 28 febbraio nella sfida contro Agrigento. Nel finale di stagione, inoltre, gli sforzi del giovane atleta sono stati premiati con i primi due punti ufficiali in Serie B: Saccone, infatti, è andato a segno in Gara-5 contro la Robur Varese.

SACCONE: “Sono molto contento di proseguire la mia crescita con la Cestistica Torrenovese, lo scorso anno mi sono trovato bene e non vedo l’ora di ricominciare. Sento mia oramai la maglia della Fidelia e sono orgoglioso di poter rappresentare anche quest’anno la società. Darò il massimo affinché io possa migliorare con coach Bartocci ed il suo staff”.