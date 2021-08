Fakenews: “È inutile vaccinarsi contro il Covid perché il virus è già mutato?”

ROMA – Le fake news sul coronavirus e i vaccini smontate dall’Istituto superiore di sanità.

“È inutile vaccinarsi contro il Sars CoV-2 perché il virus è già mutato e il vaccino è inefficace”

FALSO. Non vi è alcuna evidenza al momento che la mutazione del virus rilevata nel Regno Unito possa avere effetti sull’efficacia della vaccinazione. I vaccini determinano la formazione di una risposta immunitaria contro molti frammenti della proteina cosiddetta Spike, quella, per intenderci, prodotta dal virus per attaccarsi alle cellule e infettarle. Quindi anche se ci fosse stata una mutazione in alcuni frammenti della proteina Spike è improbabile che possa essere sufficiente a rendere il vaccino inefficacie.

Fonte ECDC