Filippi: “Tanta emozione per la prima al Barbera con i tifosi”

PALERMO – E’ il giorno della vigilia del match di Coppa Italia che vedrà scendere in campo il Palermo di Giacomo Filippi contro l’AZ Picerno. Sabato 21 agosto, a partire dalle 17:30, si sfideranno le due compagini allo stadio “Renzo Barbera” del capoluogo siciliano, in occasione del primo turno eliminatorio della competizione. L’allenatore del club rosanero è intervenuto in conferenza stampa in vista della prima uscita stagionale della sua squadra.

“Lo reputiamo un test attendibile e abbiamo preparato la gara come se fosse campionato. Non dobbiamo farci ingannare dal nome visto che il Picerno ha fatto bene negli ultimi anni. Per vicissitudini non di campo è stata estromessa. E’ una squadra ben allenata e per noi sarà un impegno importante da affrontare con la giusta determinazione come fosse una gara di campionato, anche perchè li ritroveremo poi strada facendo. L’approccio deve essere come quello avuto alla fine della scorsa stagione o nelle partite pre-campionato, serve supremazia territoriale e dobbiamo fare in modo che l’avversario rincorra mentre noi dobbiamo correre. Serve qualità, concentrazione, testa e tutto quello che facciamo in allenamento. Ancora non abbiamo scelto chi giocherà domani”.

Filippi ha proseguito la conferenza stampa commentando alcune scelte tattiche in fase offensiva: “Soleri per noi è un attaccante di primo livello. La squadra ha delle coordinate ben precise, sa come muoversi e lavoriamo su certi principi da più mesi. Gli attaccanti vivono per il gol, ma in questo sistema di gioco abbiamo tante vie per arrivare al gol. Ho chiesto anche agli esterni di essere propositivi, così come ai centrocampisti e ai difensori. Quindi non solo un attaccante può risolvere il match”.

In merito agli ultimi movimenti di mercato, il tecnico dei rosanero ha spiegato: “Dovevamo mirare a completare qualche casella dove vi erano carenze. Questo lo abbiamo fatto insieme alla società, siamo coperti in tutti i ruoli. Il mercato comunque durerà altri dieci giorni circa e nelle prime due partite capiremo se ci potrà servire ancora qualcosa per migliorare ancora questa rosa”.

Il Palermo torna al “Barbera” per la prima gara stagionale insieme ai tifosi rosanero e Filippi non nasconde l’emozione: “C’è tanta emozione anche perchè è la prima partita dopo aver preparato la stagione che giocheremo al “Barbera” davanti al nostro pubblico dopo un lungo periodo”.