SIRACUSA – Lutto nel mondo della politica siciliana: è morto Gino Foti, uomo di punta della Dc e politico di lungo corso. Foti, che aveva 86 anni, fu deputato per quattro legislature e sindaco di Siracusa dal 1972 al 1973: è stato uno dei simboli della Dc aretusea. Tra gli incarichi ricoperti anche quello di sottosegretario nel governo Goria e in due esecutivi guidati da Giulio Andreotti. “Prima dell’uomo politico, oggi piango un amico – dice il parlamentare siracusano all’Ars Giovanni Cafeo . Un mentore, un punto di riferimento e un confidente dall’intelligenza sopraffina e dal sottile senso dell’umorismo”.

“La sua scomparsa ci lascia più poveri”

E ancora: “Mai sopra le righe ma sempre efficace in ogni sua esternazione, un uomo che con il suo alto senso delle istituzioni ha rappresentato per decenni la politica siracusana e siciliana in Italia. Rispettato dagli amici ma anche dagli avversari”. Secondo Cafeo “con la scomparsa di Gino Foti si chiude senza dubbio un’epoca che ci lascia – conclude – comunque più poveri. La mia personale vicinanza alla famiglia e agli amici più cari.”