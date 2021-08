Pd, la festa dell’Unità torna a Palermo

PALERMO – La festa provincial dell’Unità torna a Palermo. Ad ospitarla sarà il Parco Villa Filippina di piazza San Francesco Di Paola dal prossimo 29 settembre al 3 ottobre, che già il mese scorso ha ospitato la prima Agorà nazionale del Partito democratico.

L’organizzazione è affidata all’unione provinciale del Partito democratico e avrà come tema “Immagina la città metropolitana”.

“Siamo convinti – spiega il segretario provinciale Rosario Filoramo – che il futuro di Palermo sia fortemente interconnesso con l’intera provincia. Lo sviluppo e la qualità della vita dipenderanno – infatti – da come riusciremo a mettere in rete le risorse presenti nel nostro territorio. Per questo parleremo con una rilevanza metropolitana di trasporti, scuola, viabilità, tutela e valorizzazione dell’ambiente e salute. Si parlerà anche di un piano per la gestione dei rifiuti, di lavoro, turismo, commercio e sociale. Con la Festa dell’Unità – conclude Filoramo – si aprirà di fatto il lungo cammino che porterà alle prossime elezioni amministrative di maggio 2022”.