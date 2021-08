Peschereccio affonda nella notte, scattano le indagini

PALERMO – Un peschereccio di piccole dimensioni, ormeggiato presso la Cala del Porto di Palermo, è affondato nella notte per cause ancora da stabilire. Questa mattina sono intervenuti i vigili del fuoco e la guardia costiera per il recupero dell’imbarcazione.

LE CAUSE

Sono in corso indagini da parte della guardia costiera di Palermo per stabilire le cause dell’affondamento dell’imbarcazione denominata “Forza 4”, lunga circa 8 metri e che effettua attività di piccola pesca, con base nel porto di Palermo L’intervento dei vigili del fuoco ha poi consentito di recuperare e mettere in sicurezza l’imbarcazione, evitando fuoriuscite di carburante e l’inquinamento del mare.