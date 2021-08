Salvini:” Divieto di balneazione a Mondello altro disastro”

PALERMO – L’estate dei palermitani si avvicina alla chiusura, purtroppo non nel migliore dei modi. Oltre all’uso della mascherina all’area aperta per via dell’ordinanza del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, c’è il divieto di balneazione, a causa del ritrovamento di liquami, tra l’area di Capo Gallo, Mondello e l’Addaura.

Il segretario della Lega, Matteo Salvini, tramite un tweet ha attaccato Leoluca Orlando, sindaco di Palermo “Spiaggia di Mondello, vietato fare il bagno. Ennesimo disastro di Orlando e del PD sulla pelle dei palermitani. Dalla Lega avviso di sfratto per uno dei peggiori sindaci d’Italia!”.

Il divieto di balneazione è arrivato dopo i prelievi effettuati dall’Asp che ha rinvenuto il superamento dei valori limitati dei parametri microbiologici Entrerococchi intestinali e Eschicichia coli, in particolare nella zona Punta Priola dove i livelli di inquinamento vanno dal doppio fino a dodici volte i massimi consentiti.

Il provvedimento sarà valido fino a quando nuovi campionamenti non verifichino la cessazione del pericolo e riguarda le aree di mare antistanti piazza Valdesi, le zone ad est e ad ovest del Club Lauria e gli scivoli a mare di via Colapesce. Queste zone saranno delimitate con appositi cartelli.

Il NOPA già stamattina ha relazionato che nelle aree interessate non risultano scarichi abusivi che possano determinare la situazione di inquinamento. L’ASP, responsabile dei controlli, ha già disposto ulteriori campionamenti e la situazione viene monitorata costantemente per verificare la condizione di salubrità e balneabilità delle acque.