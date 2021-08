Taormina, cumulo di immondizia va a fuoco: non si esclude origine dolosa

TAORMINA – Ancora un incendio nell’area di Taormina. Questa volta, è andato a fuoco un cumulo di immondizia che si trova al di fuori di un area adibita al rimessaggio dei mezzi di Tekra, società che si occupa della raccolta e smaltimento dei materiali di scarto della cittadina turistica, ubicata in contrada Sant’Antonio, nei pressi dei locali della scuola convitto albergo, struttura attualmente inutilizzata, di proprietà comunale. Al momento si trovano sul posto gli agenti della Polizia, coordinati dal vice questore Fabio Ettaro. È stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco anche per limitare danni alle strutture limitrofe. Sono in corso accertamenti per verificare quale sia la matrice dell’incendio che potrebbe essere di origine dolosa.