Temperature in rialzo

PALERMO – La Sicilia si prepara a una nuova, seppure breve, ondata di caldo. Il week-end in arrivo segnerà per l’Isola un rialzo del termometro. L’aria torrida delle scorse settimane negli ultimi giorni aveva lasciato il posto a temperature più fresche ma già a partire da domani sono previsti nuovi aumenti, soprattutto nelle zone interne dell’Isola, anche se non si arriveranno a toccare gli oltre 40 gradi di qualche giorno fa.

Week-end di sole

Sabato e domenica il cielo sarà sereno su gran parte della Sicilia, ad esclusione di qualche addensamento nuvoloso sul versante tirrenico della provincia di Messina. Le temperature toccheranno punte di 33 gradi nell’Agrigentino e nel Nisseno. Resta elevato anche il rischio incendi che già per la giornata di oggi, venerdì 20 agosto, in base al bollettino della Protezione civile regionale, è “alto” nelle province della Sicilia occidentale: Palermo, Trapani e Agrigento.