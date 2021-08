Tribunale di Catania, distacco di intonaco nell’ambulacro: inibita l’area

CATANIA – Il Tribunale di Catania perde pezzi. Dopo il distacco della lastra di marmo che, l’anno scorso, ha colpito l’avvocato Giulia Bongiorno, stamani l’ambulacro del Palazzo di giustizia di piazza Verga è stato chiuso a causa del distacco di alcune porzioni di intonaco. Il provvedimento si è reso necessario, si legge nel provvedimento a firma del presidente della Corte, Castagnola, per questioni di sicurezza per cui è stato necessario inibire in via d’urgenza il passaggio in tutta l’area.