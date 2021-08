Volley Terrasini, tesserata la centrale Murri

TERRASINI (PA) – Il volley Terrasini piazza il secondo e importante colpo di mercato per il prossimo e impegnativo campionato nazionale di serie B1.

Il presidente Tony Mancino ha perfezionato l’ingaggio della centrale Barbara Murri, 183 cm di altezza, classe 1993, originaria di L’Aquila. L’atleta abruzzese ha un ottimo curriculum e vanta anche una stagione in serie A2 con la maglia della Sigel Marsala nella stagione 2017-2018. Murri ha giocato lo scorso anno in B1 con la Seap Dalli Cardillo Aragona disputando la fase play-off per la promozione in A2.

Nella stagione 19/20 approda alla Megabox Battistelli Volley Città di Vallefoglia disputando il campionato di B1.

Nella stagione 2018-2019 ha difeso i colori del Sant’Elia Fiumerapido in serie B1. La carriere pallavolistica di Barbara Murri inizia, sin da piccola dove si forma, dalle giovanili fino alla serie D, grazie al lavoro del Torrione Volley, squadra locale de L’Aquila. Da lì subito il salto nei campionati nazionali in B2 con il Sambuco per poi approdare al Mercato San Severino in B1 con la Rota Volley nella stagione 2012-2013.

L’anno successivo torna in serie B2 per giocare con il Mesagne Volley, poi risale in terza serie con la maglia del Volley Montella. Nella stagione 2014-2015 passa al Volley Frascati/Maglie e la stagione dopo firma per il Volley Isernia, sempre in B1.

Ecco le sue prime parole da neo giocatrice del Volley Terrasini: “Ho scelto Terrasini perché l’anno scorso ho seguito molto la squadra e sono stata trascinata dall’entusiasmo sia della città che della squadra e società tutta, in più il posto è meraviglioso e ho sempre pensato che giocare lì sarebbe stato sicuramente qualcosa per cui ne valesse la pena. Ho conosciuto i dirigenti e il presidente Tony Mancino e il loro entusiasmo è stato da subito palpabile anche da lontano. Non è una cosa comune che qualcuno riesca a farti sentire parte di una società anche da fuori, da qui la mia scelta di firmare senza alcun dubbio. Spero di fare bene e di portare avanti il ben fatto l’anno scorso da tante mie amiche che hanno condotto la squadra ad una vittoria del play off da manuale“.

Il presidente Tony Mancino da il benvenuto a Barbara Murri nella Cittá Di Terrasini e ringrazia la Best Sports Management per la collaborazione.