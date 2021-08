Città di Palermo C5, inizia la preparazione in vista della B

Il 23 agosto i rosanero tornano in campo per preparare la nuova stagione

PALERMO – Lunedì 23 Agosto l’ASD Città di Palermo C5 tornerà in campo per cominciare il periodo di preparazione atletica in vista del prossimo campionato nazionale di Futsal di Serie B.

Agli ordini di Mister Cappello e del suo Staff Tecnico risponderanno 21 giocatori convocati: Immesi, Mazzola, Aragona, Biuso, Dorio, Restivo, Torcivia, Montevago, Di Maria, Ninni Sposito, Alessio Sposito, Campisi, Rizzo, Lo Nigro, Napoli, Cardinale, Giannusa, Musso, De Lisi e Accetta.

Proprio in vista dell’inizio della preparazione atletica per la nuova stagione, i rosanero hanno confermato in blocco, alcuni giorni fa, lo staff tecnico e dirigenziale che ha operato con grande successo nell’ultimo campionato nazionale di Serie B: il Prof. Alessio Brandi sarà il Preparatore Atletico, Federico Scaffidi sarà l’allenatore dei portieri, Gianluca Sciacchitano sarà il nostro fisioterapista, Lino Orobello sarà ancora il Team Manager del Città di Palermo, mister Giuseppe Labita sarà l’allenatore della formazione Under 19, Antonino Sardisco sarà il dirigente accompagnatore ufficiale della formazione Under 19, Ignazio Mangiacavallo sarà il magazziniere della nostra società.