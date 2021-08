“Felice e piena di speranza” la prima trapiantata d’utero italiana

CATANIA – “Auguro a tante donne di avere la mia stessa fortuna. Sto bene e adesso sono in attesa del passo successivo, il ricorso all’inseminazione assistita. Ma il mio pensiero va alla famiglia della donatrice, che non conosco, ma a cui penso tutti i giorni”: così la trentenne siciliana che un anno fa ha ricevuto un trapianto di utero a Catania, primo intervento del genere in Italia.

La donna invita a “spingere per la donazione” perché “salva la vita delle persone”. E sulla sua operazione spiega che “se non salva la vita però serve a completare la vita delle donne e serve anche a dare la vita”. Ricorda “la gioia e la preoccupazione” lo squillo del telefono a casa sua la sera, alle 20, in cui è arrivato il via libera dall’ospedale a Catania.

Per il futuro “non fa previsioni”. “Voglio vivere step by step – aggiunge – e sarò felice comunque vada. Abbiamo fatto il primo passo, aspettiamo quello che seguirà. Vivo tutto col sorriso e con la fede: sorridevo quando sono entrata in sala operatoria, l’ho fatto uscendo e continuerò a farlo”. È grata all’equipe che l’ha operata: “È la mia seconda famiglia – osserva – ogni volta che vado in ospedale mi sento a casa, a tutti i livelli”.