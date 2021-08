Guasto risolto, riparte dopo quattro giorni la nave Genova-Palermo

GENOVA – Guasto risolto al porto di Genova per il traghetto Excellent della Gnv che questa sera potrà partire per Palermo dopo le due partenze saltate nei giorni scorsi creando disagi a 750 passeggeri una prima volta e ad altri 600 al secondo stop. La compagnia ha fatto sapere che le attività di manutenzione e conseguente verifica condotte sulla motonave si sono concluse con pieno ripristino delle condizioni di sicurezza della navigazione. La Capitaneria di porto ha quindi dato la sua autorizzazione e il traghetto può riprendere la sua regolare operatività. Alle ore 17 è stata quindi avviata la fase di check-in per il viaggio Genova-Palermo programmato questa sera alle 21.30. “Profondamente rammaricata per l’evenienza e scusandosi con quanti hanno subito ritardi e cancellazioni dei loro viaggi – afferma la compagnia -, Gnv conferma di aver attivato quanto necessario per erogare i rimborsi dovuti in applicazione delle norme che tutelano i diritti dei passeggeri”.

Il 17 agosto i primi intoppi

La Excellent di Gnv era stata fermata martedì 17 agosto a seguito dell’ispezione, eseguita dalla Capitaneria di porto per l’apertura della linea Genova-Palermo, durata circa 16 ore e terminata alle 5 del mattino del giorno successivo. Durante la verifica erano state rilevate varie deficienze, di cui alcune particolarmente critiche, ricorda la Capitaneria, concernenti l’impianto di emergenza per l’esaurimento della sentina, la tenuta stagna di determinati accessi e la protezione antincendio nonché alcuni aspetti relativi alla certificazione dell’equipaggio, che avevano portato al fermo della nave. La maggior parte delle deficienze rilevate erano state prontamente risolte dal Comando di bordo e dalla compagnia, nonché verificate durante la seconda ispezione, protrattasi sino a tarda ora, di giovedì 18, ad eccezione delle problematiche relative all’impianto di sentina che risultava non ancora rispondente ai requisiti di sicurezza richiesti.

La falsa partenza

Questa situazione ha portato nuovamente alla mancata partenza della nave. La rimessa in servizio dell’impianto ha richiesto pertanto un intervento più approfondito, protrattosi sino a ieri, e di cui oggi è stata verificata la piena efficienza anche sotto la sorveglianza del Rina (l’organo tecnico di certificazione della nave). Nei prossimi giorni la Capitaneria condurrà con la compagnia delle ulteriori verifiche di natura non tecnica, ma gestionale, tese a prevenire il ripetersi di tali problematiche. Nel corso dell’anno la Capitaneria di Genova ha sottoposto ad ispezione oltre una decina di traghetti che, in alcuni casi, hanno evidenziato carenze tali da ritardare, anche di alcuni giorni, la loro partenza. Le principali carenze hanno riguardato la preparazione dell’equipaggio, la protezione antincendio e l’efficienza dei mezzi di salvataggio.