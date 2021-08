Impatto mortale in scooter, muore uomo di 57 anni

L'incidente in via Garibaldi a Viagrande. La vittima era di Aci Bonaccorsi (foto archivio)

CATANIA – Non c’è stato nulla da fare per Salvatore Contarino, l’uomo di 57 anni che ieri sera è stato coinvolto in uno scontro tra il suo scooter e una Peugot 207. La vittima stava procedendo su via Garibaldi, a Viagrande, quando è avvenuto l’incidente.

Sul posto sono subito arrivati i sanitari del 118, che hanno potuto solo constatare il decesso della vittima. Al lavoro sulle indagini i Carabinieri di Acireale, per ricostruire la dinamica dell’incidente.

La vicinanza alla famiglia

In una nota diffusa sui canali social, l’amministrazione comunale di Aci Bonaccorsi, città in cui la vittima era molto nota, ha voluto manifestare la propria vicinanza alla famiglia: “Il Sindaco e l’amministrazione Comunale – si legge nella nota – esprime il proprio cordoglio alla famiglia Contarino colpita da un lutto così grave quanto improvviso. Siamo vicini al dolore della moglie, dei figli e dei genitori per la perdita del loro caro Contarino Salvatore”.