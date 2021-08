Migranti arrivati a Levanzo, non ci sono dispersi

LEVANZO (TP) – “Eravamo in 23 sulla barca e 22 sono state soccorse e messe in salvo”. Lo raccontano i mediatori culturali dei migranti che questa mattina sono arrivati a Levanzo (CLICCA QUI).

Non ci sarebbero dunque dispersi, ma una persona è annegata. Secondo la prima ricostruzione 16 migranti sono arrivati a terra e altri sette, compresa la vittima, recuperate in mare. Nella zona, a scopo precauzionale, sono ancora in corso ricerche da parte di capitaneria di porto, guardia di finanza e carabinieri.