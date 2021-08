Trasferimento di fisiatria, CISL FP: “Notizia non vera”

CATANIA – “Una notizia non vera quella secondo cui CISL FP, insieme ad altre organizzazioni sindacali, avrebbe dato il proprio consenso al trasferimento del reparto di Fisiatria dal polo riabilitativo di Santo Pietro a Militello”: è la smentita di Danilo Sottile, segretario generale CISL FP Catania, in una dichiarazione congiunta con il segretario aziendale del presidio ospedaliero di Caltagirone Giuseppe Abate e al delegato sindacale Danilo Cassarà.

“Il trasferimento del reparto di fisiatria da Santo Pietro a Militello non è previsto dai piani attuali dell’Asp di Catania, che ha già smentito la notizia – dicono Sottile, Abate e Cassarà – e a CISL FP non è mai stato sottoposto nessun progetto in tal senso. Dunque non avremmo potuto firmare alcunché. Sarebbe opportuno fare le dovute verifiche prima di esternare le proprie prese di posizione”.

“Di fatto ci siamo trovati in una vicenda inesistente – proseguono Sottile, Abate e Cassarà – troviamo che sia molto più utile rilanciare l’impegno, per il quale CISL FP si batte tutti i giorni, per difendere i diritti dei lavoratori, con un particolare riguardo, in questo caso, sia per l’ospedale Santo Pietro che per il Gravina di Caltagirone. Di certo le criticità non mancano, e il nostro obiettivo è, come abbiamo sempre sostenuto anche nelle manifestazioni degli ultimi mesi, rafforzare l’operatività dei presidi ospedalieri. Questa impostazione ha trovato, grazie anche a un continuo confronto, la disponibilità della direzione strategica dell’Asp. Noi siamo aperti al dialogo con tutti – concludono Sottile, Abbate e Cassarà – purché vi sia un vantaggio per i lavoratori e la comunità, perché il nostro obiettivo è sempre contribuire al miglioramento complessivo del servizio sanitario”.