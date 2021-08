Covid, contagi e zone colorate: ecco i comuni siciliani a rischio

PALERMO – Contagi in aumento: la Regione corre ai ripari. In campo l’ipotesi delle zone ‘colorate’ per Comuni, che saranno dipendenti non soltanto dal numero delle persone positive, ma anche da quelle vaccinate. Quattro i centri monitorati con attenzione in questi giorni: Barrafranca, Niscemi, Rosolini, Castel Umberto.