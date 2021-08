“Letteratura in Scena: Clitemnestra”

“Assassina per vendetta o assassina per giustizia?”

Dopo le campagne di scavi, protrattesi sino ai primi giorni di agosto, Halaesa Arconidea diventa teatro di celeberrime rappresentazioni e si candida a competere con i più gettonati siti archeologici, adibiti a palcoscenico, del mediterraneo, in attesa della ripresa dei lavori finalizzati a riportare totalmente alla luce i resti dell’antica e prestigiosa città siculo greca, fondata nel 403 a.c.

Domenica 22 agosto 2021, alle ore 22.30, il Teatro Stabile d’Abruzzo, presieduto da Pietrangelo Buttafuoco, Direttore Artistico Giorgio Pasotti, metterà in scena “Clitemnestra”, nella versione scritta da Luciano Violante.

“Assassina per vendetta o assassina per giustizia?” è la questione posta dall’autore nel disegnare la regina di Micene e assassina di Agamennone, suo marito. La protagonista, che viaggia dal mito alla contemporaneità, è sorretta da un fraseggio tragico che scolpisce le parole sulla declinazione di una storia di un esilio perpetuo post mortem. A dare voce al personaggio sarà Viola Graziosi, affermata attrice con all’attivo grandi interpretazioni nel teatro classico e contemporaneo, diretta dal regista Giuseppe Dipasquale.

L’ingresso sarà libero, fino ad esaurimento posti ed è, quindi, consigliabile giungere sul posto in anticipo.

Con una nota a firma del Sindaco Luigi Miceli e del Vicesindaco Assessore alla Cultura Angelo Tudisca, l’Amministrazione comunale di Tusa riafferma la necessità di insistere nel percorso di valorizzazione del sito di Halesa Arconidea, mitico luogo di ispirazione, manifestazione e rappresentazione multidisciplinare dell’arte, intesa quale strumento di propagazione della bellezza, di accrescimento della consapevolezza e di sviluppo economico e sociale dell’intero comprensorio.

La rappresentazione si inserisce nell’ambito di una rassegna, composta da quattro eventi, diversi tra loro, che si concluderà venerdì 10 settembre (Recital in ricordo di Amelia Pinto), scaturita dalla virtuosa sinergia venutasi a creare tra il Comune di Tusa e il Parco Archeologico di Tindari, diretto da Mimmo Targia.