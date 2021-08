Migrante picchiato e rapinato a Marsala, scatta indagine

MARSALA – Un giovane straniero è stato fermato in strada, alla periferia di Marsala, aggredito e colpito con calci e pugni, da sconosciuti che poi gli hanno sottratto lo scooter e il telefono. Il fatto è accaduto alcuni giorni fa in via Favara, intorno alle 5.45 del mattino. La vittima, che ha 22 anni, è stata soccorsa e accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale “Paolo Borsellino” da un passante. Il giovane straniero aveva acquistato lo scooter, che usava per andare al lavoro in campagna, circa un mese prima, investendovi i suoi risparmi di bracciante. Sul fatto indagano le forze dell’ordine.