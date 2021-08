Mondello torna balneabile, Orlando revoca il divieto

PALERMO – L’acqua di Mondello torna balneabile. Dopo il provvedimento di qualche giorno fa, che vietava la balneazione in un tratto di mare di Mondello a causa di inquinamento da colibatteri, oggi il sindaco di Palermo ha firmato una nuova ordinanza con cui revoca il divieto di balneazione.

“Ho firmato la revoca dell’ordinanza dello scorso 20 agosto che vietava la balneazione in alcuni tratti del litorale di Mondello a causa della presenza di elementi inquinanti – spiega Orlando – La nuova ordinanza si attiene ancora una volta alle indicazioni della Asp competente per i controlli. Il rientro, in breve tempo, nei parametri previsti per la balneabilità e la mancata individuazione lungo la costa di scarichi fognari sembrano confermare si tratti di un episodio di inciviltà”.

I CONTROLLI

“Continuano i controlli per individuare e sanzionare responsabilità e si resta in costante collegamento con l’Asp che continuerà ad effettuare prelievi e ad inviare conseguenti comunicazioni per la adozione di eventuali provvedimenti – sottolinea Orlando – Perché l’obiettivo inderogabile è salvaguardare le condizioni del mare e dei bagnanti.